Vergogna contro Nello Musumeci. Il deputato grillino posta il volantino col sangue (Di sabato 18 luglio 2020) Vergogna contro il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Il deputato grillino Nuccio Di Paola posta su Facebook un volantino raffigurante Nello Musumeci e una chiazza rossa gocciolante dall'alto. Sotto la scritta "Mozione di sfiducia" e firmato "Sicilia Cinque Stelle". Nel post che l'accompagna il deputato grillino scrive: "Appena ritirato il materiale informativo per la mozione di sfiducia al Presidente Musumeci. Contattatemi e mobilitiamoci. Tutti i siciliani devono sapere quello che ha combinato e quello che non ha fatto in questi due anni e mezzo". Fatto sta che il volantino ... Leggi su iltempo

