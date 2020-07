Verbania, tragedia familiare a Pallanzeno: mamma uccide figlio a coltellate dopo la lite (Di sabato 18 luglio 2020) Verbania, tragedia familiare a Pallanzeno. Il dramma si è consumato nell’abitazione di famiglia nel centro del piccolo paesino del Verbano. La vittima si chiamava Elvis Motetta e aveva 49 anni. A dare l’allarme molto dopo sarebbe stato un amico di famiglia. Secondo una primissima ricostruzione del fatto pare che tra madre e figlio ci sia stata una violenta lite. tragedia familiare nelle scorse ore a Pallanzeno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, dove un uomo è stato ucciso dalla madre a coltellate in casa. Il dramma si è consumato nella loro abitazione nel centro del piccolo paesino del Verbano, probabilmente nella notte tra giovedì e ... Leggi su limemagazine.eu

