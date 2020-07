Vendeva medicinali senza prescrizione: farmacia sanzionata (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – I carabinieri della Stazione di Ottaviano e del N.A.S. di Napoli, nell’ambito di una campagna di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla commercializzazione dei farmaci vendibili dietro stretta prescrizione medica, hanno sanzionato una farmacia del centro cittadino, dove sono state rinvenute e sequestrate 63 fustelle riferite a specialità medicinali di diversa natura, utilizzate per la cura di malattie croniche, che erano state vendute o cedute irregolarmente, senza la preventiva acquisizione della prescrizione e con alterazione degli elementi identificativi. Il titolare della farmacia ha ricevuto sanzioni amministrative per 600 euro. Le fustelle relative ... Leggi su anteprima24

