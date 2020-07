Vaticano, pubblicato Vademecum contro la pedofilia (Di sabato 18 luglio 2020) Il Vaticano ha pubblicato un Vademecum sulle procedure che diocesi e istituti devono seguire nei casi di pedofilia commessi da religiosi. La Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano ha comunicato tramite una nota informativa di aver pubblicato un Vademecum che riguarda le procedure da seguire quando si verificano casi di pedofilia commessi da … L'articolo Vaticano, pubblicato Vademecum contro la pedofilia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

