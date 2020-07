Vaticano, manuale per istruire gli esorcisti: come si riconosce il diavolo (Di sabato 18 luglio 2020) Dal Vaticano arriva un manuale per istruire gli esorcisti ed evitare pericolose fughe in avanti di chi non è autorizzato o preparato per riti di questo tipo. Nel manuale si orientano gli esorcisti per differenziare una possessione, una ossessione o una vessazione diabolica. Si spiegano i segni, si danno indicazioni su come procedere in caso di simulazione, sulle preghiere di liberazione e quelle di guarigione, sul maleficio e la superstizione. Il vademecum per gli esorcisti si intitola “Linee guida per il ministero dell’esorcismo – alla luce del rituale vigente”, a cura dell’Aie, l’Associazione internazionale esorcisti (edizioni Messaggero di Padova). Il ruolo ... Leggi su secoloditalia

