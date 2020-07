Vasco Rossi, nuovo album in arrivo e una clamorosa sorpresa (Di sabato 18 luglio 2020) Vasco Rossi è pronto per ripartire dopo il lockdown: nel 2021 un album di inediti, i suoi concerti ma anche il ritorno sul palco che lo ha lanciato Vasco Rossi è uscito rafforzato dalla lunga quarantena. Chi lo immaginava dimesso e tormentato dovrà ricredersi perché lui è già in piena attività e ha progetti importantissimi … L'articolo Vasco Rossi, nuovo album in arrivo e una clamorosa sorpresa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

