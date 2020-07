Vanno a feste e aperitivi e contagiano 40 persone: famiglia denunciata per epidemia colposa (Di sabato 18 luglio 2020) Sale ancora il numero dei nuovi contagi da covid in Italia , dove altri casi e violazioni mettono in allarme i territori. In Alto Adige un'intera famiglia - padre, madre e figlio 24enne - è stata ... Leggi su leggo

In Alto Adige un'intera famiglia è stata denunciata per epidemia colposa: avevano violato la quarantena. Oltre al padre e la madre, anche il figlio 24enne risultava positivo al coronavirus: nonostante ...

In Alto Adige un'intera famiglia è stata denunciata per epidemia colposa: avevano violato la quarantena. Oltre al padre e la madre, anche il figlio 24enne risultava positivo al coronavirus: nonostante ...Sale ancora il numero dei nuovi contagi da covid in Italia, dove altri casi e violazioni mettono in allarme i territori. In Alto Adige un'intera famiglia - padre, madre e figlio 24enne - è stata denun ...