Val di Susa: bombe carta e sassi al corteo No Tav, ferito agente (Di sabato 18 luglio 2020) Tornano i disordini in Val di Susa legati alla questione No Tav. sassi e un centinaio di bombe carta, molte inesplose, sono stati lanciati dai dimostranti del Movimento contro l'alta velocità Torino-Lione riuniti in corteo nella zona del cantiere di Chiomonte.Un gruppo di circa trecento manifestanti ha provato a sfondare un cancello che blocca il passaggio alla zona dei Mulini, sul sentiero verso la Valle Clarea, dove i No Tav hanno un loro presidio fisso. La polizia ha dovuto respingere i manifestanti con i lacrimogeni e un agente è rimasto ferito nei disordini, in maniera non grave. De Micheli: 'La Tav si farà, il nodo politico è sciolto. Sì anche alla Gronda' La nuova ministra delle ...

