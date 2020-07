Usa: virus accelera la corsa. Oltre 77 mila nuovi contagi in 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) Il coronavirus continua la sua corsa con 14 milioni di contagi e 600mila morti in tutto il mondo. Ma è negli stati uniti la situzione più critica: 18 gli Stati diventati zona rossa. In Florida il ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Oms, 'Troppi paesi nella direzione sbagliata. Virus nemico numero uno, ma azioni alcuni governi non… - Staschiscio : @pap1pap negli Usa il virus ha diviso ulteriormente Repubblicani e Democratici che tendono a restrizioni ma queste… - lucatoscoromano : @_Maka72 @pbecchi Il virus in Italia non esiste più perché l'Italia nel frattempo è volata nello spazio, giusto? Da… - Yi_Benevolence : @mignoloeprof Per quanto riguarda gli USA l'ho scritto il primo giorno che il virus è stato lasciato circolare per… - mauro_crescenzo : Virus, a Miami scatta il coprifuoco. Negli Usa è nuovo record di contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Usa virus Coronavirus mondo, diretta. Negli Usa nuovo record di contagi. In Spagna picco di contagi Il Messaggero Coronavirus mondo, diretta. Negli Usa nuovo record di contagi. In Spagna picco di contagi

Nuovo record giornaliero negli Usa: 77.638 contagi nelle ultime 24 ore. Coprifuoco a Miami. I nuovi contagi da coronavirus in Spagna intanto hanno raggiunto un nuovo record dall'8 maggio. Record Usa.

Usa: virus accelera la corsa. In Spagna record di contagi dall'8 maggio

14 milioni di contagi e 600mila morti in tutto il mondo. Ma è negli Stati Uniti la situazione più critica: 18 gli Stati zona rossa. In Florida il governatore ha imposto il coprifuoco a Miami: tutti a ...

Nuovo record giornaliero negli Usa: 77.638 contagi nelle ultime 24 ore. Coprifuoco a Miami. I nuovi contagi da coronavirus in Spagna intanto hanno raggiunto un nuovo record dall'8 maggio. Record Usa.14 milioni di contagi e 600mila morti in tutto il mondo. Ma è negli Stati Uniti la situazione più critica: 18 gli Stati zona rossa. In Florida il governatore ha imposto il coprifuoco a Miami: tutti a ...