Usa, ranger italiano premiato dall’Esercito Americano (Di sabato 18 luglio 2020) Nei giorni scorsi ha avuto luogo, presso il JFK Special Warfare Center and School di Fort Bragg Fayetteville, la sede delle forze speciali dell’Esercito Americano, la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica del Corso Special Operations Combat Medic (SOCM) in favore di operatori delle Forze Speciali Internazionali. In tale corso formativo il 1° Caporal Maggiore Arturo Rio, ranger del 4° Reggimento “Alpipar” ha completato con successo la selezione, il corso e tutti gli esami intermedi, che lo hanno portato a conseguire la qualifica di Special Operation Combat Medic, ed essere il 1° classificato su 87 corsisti, ottenendo così un ulteriore riconoscimento dall’Esercito Americano: La “Army Commendation Medal”. Il corso SOCM della durata di 36 settimane, si focalizza ... Leggi su ildenaro

