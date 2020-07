Usa, a New York i grattacieli made in Romagna (Di sabato 18 luglio 2020) Il nuovo simbolo architettonico di Brooklyn – il quartiere diventato la mecca del real estate e delle menti creative di New York – porterà il marchio made in Italy. O meglio, made in Romagna, annuncia con orgoglio Maurizio Focchi, ad del gruppo omonimo di progettazione edilizia fondato nel 1914 a Rimini. L’ azienda riminese – scrive Il Resto del Carlino (ed. Bologna) -, specializzata in involucri complessi e facciate continue, è impegnata nella costruzione di uno scheletro di vetrate e materiali innovativi da inserire all’ interno di uno zuccherificio del 1880 sul lungomare che fronteggia il Lower East Side di Manhattan: la Domino Sugar Factory, al tempo la più grande raffineria statunitense dello zucchero proveniente dai Caraibi, oggi il nuovo baluardo di uno dei ... Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Lettera da New York: in Arizona, Texas e Florida, alle precedenti elezioni, il presidente Usa sorpassò la Clinton p… - Agenzia_Ansa : Arrestato un sospetto per l'omicidio del giovane imprenditore decapitato a New York #ANSA - Jane_Pancrazia : Ci lasciamo l'amata New York alle spalle e partiamo per la capitale, mezzo scelto: treno. Mentre marito sonnecchia… - Rellaes : @ArcoForte1918 @Adnkronos 'Calcolare percentuale infetti' Sei proprio ottuso. Contare gli infetti sull'intero terr… - fabytex23 : @DogZio @SkyTG24 È vero, ora anche una semplice caduta è una notizia, però che non abbiano mai dato problemi...a Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa New Usa in piena pandemia, e “Wine Spectator” annulla la “New York Wine Experience” 2020 WineNews NBA: i risultati dei tamponi in Florida sono un problema per molti, non per la lega

Il funzionamento dei test negli USA: un sistema disomogeneo ... dato precedenza ai tamponi fatti sul personale ospedaliero di New York. Come decidere quali analizzare prima?

The Last of Us Part 2 conquista anche gli USA: primo nella classifica NPD

Dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche in Giappone, Regno Unito e Italia, The Last of Us Part 2 ha fatto altrettanto anche negli USA. NPD ha appena comunicato i dati sulle vendite negli Stati ...

Il funzionamento dei test negli USA: un sistema disomogeneo ... dato precedenza ai tamponi fatti sul personale ospedaliero di New York. Come decidere quali analizzare prima?Dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche in Giappone, Regno Unito e Italia, The Last of Us Part 2 ha fatto altrettanto anche negli USA. NPD ha appena comunicato i dati sulle vendite negli Stati ...