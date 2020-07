Undici arresti fra brindisino e tarantino: operazione dei carabinieri, lunga lista di reati Contestazioni a vario titolo (Di sabato 18 luglio 2020) Dettagli a metà mattinata in una conferenza stampa. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: All’alba di oggi 18 luglio 2020, in diverse località della provincia di Brindisi e Taranto, i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana (BR), con il supporto dei reparti territorialmente competenti, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili Modugno (BA), ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 indagati (8 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto pluriaggravato in concorso, tentata estorsione, traffico di ... Leggi su noinotizie

