UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 18 luglio 2020 prima serata (Rete 4) (Di sabato 18 luglio 2020) anticipazioni puntata 1007-1008 di Una VITA di sabato 18 luglio 2020 in prima serata su Rete 4:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 20 luglio 2020Antoñito ritiene che sia colpa di Ramon se sarà costretto a partire con l’esercito per l’Africa, inoltre il ragazzo non accetta la relazione del padre con Carmen. Lolita cerca di fare da mediatrice tra i due, ma non ottiene risultati. Dopo la botta in testa, Marcelina si comporta stranamente e mostra una notevole avversione verso la Chiesa. Bellita costringe Cinta a prendere lezioni da Arantxa, ma la verità è che la ragazza pensa solo a ... Leggi su tvsoap

