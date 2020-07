UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) Come ormai di prassi in queste ultime settimane, le puntate di Una VITA che vedremo domenica 19 e lunedì 20 luglio su Canale 5 costituiscono la replica dell’episodio proposto da Rete 4 sabato 18. I successivi episodi totalmente inediti ripartiranno dunque martedì 21.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Nadja finge di essere incinta di Tim!anticipazioni puntata 1009 di Una VITA di martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2020: Volendo disperatamente scongiurare la chiamata alle armi, e successivamente ad un nuovo scontro con Ramon, Antonito decide di tentare la strada del… digiuno! Felipe rivela all’amico Liberto che ha dei sospetti su Genoveva e teme che ad Acacias possano ... Leggi su tvsoap

