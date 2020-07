Una Vita, anticipazioni oggi 18 luglio (pomeriggio): chi è Alfredo Bryce? (Di sabato 18 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, trama puntata pomeridiana del 18 luglio 2020, in onda dalle 13.40 su Canale 5. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola? Alfredo Bryce è un banchiere americano che misteriosamente ha sposato Genoveva, vedova di Samuel Alday… Emilio ha scoperto che Victoriano è un uomo disonesto e teme che Cinta possa essere una facile preda per lui, così corre ad avvisarla. Cinta, però, sottovalutaArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 18 luglio (pomeriggio): chi è Alfredo Bryce? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

