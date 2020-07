Una vita: anticipazioni doppia puntata oggi 18 luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) anticipazioni delle due puntate di “Una vita”, in onda oggi 18 luglio 2020 nel pomeriggio di Canale 5 e in prima serata su Rete 4: Il banchiere Alfredo Bryce ha sposato Genoveva, vedova di Samuel Alday. Felipe pensa che la donna stia nascondendo qualcosa e si mette a indagare… Victoriano è un uomo disonesto; quando Emilio se ne accorge avverte Cinta ma lei lo accusa di essere invadente nei suoi confronti. LeiArticolo completo: Una vita: anticipazioni doppia puntata oggi 18 luglio 2020 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

