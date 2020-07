Un giorno dentro al gruppo Facebook in cui 2 milioni di utenti si credono formiche (Di sabato 18 luglio 2020) Della vita fuori dalla colonia non deve rimanere nessuna traccia. In this group we are ants, in questo gruppo siamo formiche. E non importa il nome con cui ci presentiamo agli umani, il lavoro che facciamo o il Dio in cui crediamo. Tutto questo deve restare fuori dalla colonia. O almeno, queste sono le regole che dovrete seguire se volete entrare nel gruppo Facebook da quasi 2 milioni di iscritti in cui si vive come formiche. Questa community, a cui da ora in poi ci riferiremo come colonia, è stata creata il 27 giugno del 2019. All’inizio il suo nome era A group where we all ARE ants in an ant colony ma poi è stato rinominato con la formula meno pretenziosa A group where we all pretend to be ants in an ant colony. In breve, entrare nella colonia vuol dire ... Leggi su open.online

RaiTre : 'Quando nasci ti danno un biglietto indecifrabile, dentro il quale c'è scritto tutto il tuo avvenire. Le malattie,… - team_world : Questa settimana la nostra colonna sonora è stata #WatermelonSugar di #HarryStyles grazie all'iniziativa… - Cleliarrrr : E sentirsi vicini anche lontani e viaggiare stando fermi e vivere altre vite e sentirsi in volo dentro gli aeroplan… - dolcecurioso : RT @missvanesia: Di giorno indosso abiti maschili e provo ad essere un uomo, cercando di scacciare la donna che è intrappolata dentro di me… - missvanesia : Di giorno indosso abiti maschili e provo ad essere un uomo, cercando di scacciare la donna che è intrappolata dentr… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno dentro Palermo, viale Regione il giorno dopo il nubifragio: fango dentro le auto, scene da apocalisse Giornale di Sicilia Le dichiarazioni di Ciavy e Valeria dopo Temptation Island: Lui molto deluso e risentito lei più forte e consapevole

Esco con più forza dentro di me anche se naturalmente mi dispiace per questo ... Non mi dovrà far più sentire insicura, ma amarmi ogni giorno senza mancanze di rispetto. Ero entrata all’interno del ...

Fase 2, distanziamento sociale e lotta di classe. Il lockdown sopravviverà al virus?

Il cerchio sociale si restringe. Non c’è fase due o tre che tenga. Vacanze, scuola, lavoro, i luoghi della collettività sono e saranno sempre meno collettivi. Il combinato disposto delle regole di dis ...

Esco con più forza dentro di me anche se naturalmente mi dispiace per questo ... Non mi dovrà far più sentire insicura, ma amarmi ogni giorno senza mancanze di rispetto. Ero entrata all’interno del ...Il cerchio sociale si restringe. Non c’è fase due o tre che tenga. Vacanze, scuola, lavoro, i luoghi della collettività sono e saranno sempre meno collettivi. Il combinato disposto delle regole di dis ...