“Un figlio”. Jessica Alves, il passo estremo dell’ex Ken umano dopo la mutazione (Di sabato 18 luglio 2020) Basta Rodrigo Alves, basta Ken umano: ormai il suo nome è Jessica ed è una donna dentro e fuori. Dentro, a quanto pare, lo è stata da sempre. Forse proprio per questo il personaggio televisivo anni or sono sviluppò quest’ossessione per la chirurgia plastica, magari l’obbiettivo di trasformarsi nell’uomo ‘perfetto’ era un modo inconscio di negare la realtà della sua vera natura. Oggi fortunatamente il problema è emerso e il celebre amico di Giacomo Urtis (chirurgo plastico più in voga tra le delle star), è tornato sotto ai ferri. La sua identità è cambiata ma la sua anima, e la sua passione sfrenata per il bisturi, sono sempre le stesse. Rodrigo Alves, oggi Jessica, ha già rimediato tutti gli ... Leggi su tuttivip

rtl1025 : ??L’Aforisma di oggi: “Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo… - Antonio_Tajani : La #famiglia è il nucleo fondamentale della società. Dobbiamo sostenere le #aziende a conduzione familiare. I figli… - hazxsdimples : le ho fatto un esempio con me protagonista con la voce rotta dal pianto sul perché sia assolutamente normale per un… - iambadatpoems : @lagoldoninuda esatto,peggio ancora se oltre alla scopata c’è dietro un parlare da tempo,li proprio sei un figlio di buonissima donna - Loosingatta : @salzheimer @max_220volt Credo parli di un figlio non riconosciuto. -

Ultime Notizie dalla rete : “Un figlio” Notte di fuoco con la Vento: parla Totti (e lei risponde cosi') Kikapress