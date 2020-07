Un ‘Diablo’ a Jerez! Quartararo si conferma velocissimo: sua la prima pole position stagionale [TEMPI] (Di sabato 18 luglio 2020) Concluse le canoniche quattro sessioni di free practice che danno il via al weekend di MotoGp, arriva finalmente l’appuntamento con le qualifiche del Gp di Jerez. I piloti esclusi dal Q2 dopo le FP3, scendono in pista per aggiudicarsi i due posti disponibili nel Q1. Gli ultimi due slot disponibili vanno ad Alex Rins e Pol Espargaro, i più veloci nella prima sessione: niente da fare per Danilo Petrucci ancora ‘limitato’ dall’incidente dei giorni scorsi. Foto Getty / Mirco Lazzari gpIniziato il Q2 è subito chiaro che il duello al vertice sarà fra Marc Marquez e Fabio Quartararo che si danno battaglia a colpi di sgasate sul circuito iberico. Maverick Vinales prova ad entrare nella contesa approfittandone, ma nel finale è ‘El Diablo’ Quartararo ad aggiudicarsi la ... Leggi su sportfair

