Un Capitano | prende forma la serie tv su Totti di Sky mentre il documentario sarà alla Festa di Roma

Un Capitano la serie tv su Totti prende forma, Greta Scarano sarà Ilary Blasi, Monica Guerritore la mamma, Gianmarco Tognazzi sarà Spalletti Da Totti gol a Totti show. Il Capitano sarà sempre più protagonista in tv e al cinema anche se non direttamente, con il sogno di una sit-com con Ilary Blasi che è più degli addetti ai lavori che una possibilità concreta. Negli ultimi giorni Il Messaggero ha rilasciato alcune indiscrezioni sulla tanto chiacchierata serie tv (o forse è meglio dire miniserie) su Francesco Totti. Un Capitano, questo il titolo riprendendo il libro scritto con Paolo Condò, sarà ...

