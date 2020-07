Un capannone di Cormano al centro dell’inchiesta che coinvolge i revisori della Lega (Di sabato 18 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Un capannone di Cormano è al centro dell’indagine della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di Luca Sostegni, accusato di peculato su fondi della Regione Lombardia ed estorsione. L’uomo è stato bloccato mentre, secondo gli inquirenti, si apprestava a partire per il Brasile. Nell’indagine sono indagati tre commercialisti ritenuti vicini alla Lega. Già Report … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Un capannone di Cormano al centro dell’inchiesta che ... Leggi su ilnotiziario

“Non do giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo e non ho paura di niente e di nessuno”. Risponde così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a una domanda sulle inchieste in Lombardi ...di Paolo Verri Si allarga ancora l’indagine sulla sede della Lombardia Film Commission, pagata un prezzo “gonfiato” e con i soldi di Regione Lombardia. "Una roba brutta", la definisce il nuovo preside ...