Un anno senza De Crescenzo, il ricordo dell’amico Casillo: “I suoi insegnamenti ritornano di continuo” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ha osservato il mondo con curiosità, ha anticipato pensieri e massime della quotidianità rimanendo ancorato alla sua amata città, Luciano De Crescenzo se n’è andato via esattamente un anno fa, eppure, non ha mai realmente abbandonato i vicoli e i quartieri di Napoli. Il suo ricordo riecheggia in ogni via e le battute del suo capolavoro “Così parlò Bellavista” rimbalzano da un cittadino all’altro ogni giorno. A testimonianza della sua ancora viva presenza oggi è stato inaugurato un murales in sua memoria dal titolo “O pallone miez ‘e macchine”, opera di Michele Quercia e Francesca Avolio. A ricordarlo c’è anche l’amico di vita e di scena Benedetto ... Leggi su anteprima24

