UK, il veterano di guerra Tom Moore è ora cavaliere – FOTO (Di sabato 18 luglio 2020) La Regina Elisabetta, al suo primo impegno pubblico dopo il lockdown, ha nominato cavaliere il veterano di guerra Tom Moore, divenuto eroe nazionale durante l'emergenza sanitaria. Tom Moore, l'eroe nazionale inglese che ha raccolto 33 milioni di sterline con la sua iniziativa lanciata per il suo centesimo compleanno è stato nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta.

