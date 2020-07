UFFICIALE - Nuova avventura per Montervino: sarà il nuovo DS del Taranto (Di sabato 18 luglio 2020) Nuova avventura per l'ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino. L'ex capitano azzurro è il nuovo Direttore Sportivo del Taranto. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Nuova Il nuovo Pes resta in panchina, niente licenze ufficiali per Milan e Inter Corriere della Sera TARANTO - Giuseppe Laterza è il nuovo allenatore

Ecco le dichiarazioni ufficiali di mister Laterza rilasciate ai microfoni del ... Nella conferenza stampa odierna è stato ufficializzato il nuovo staff tecnico: Giuseppe Lentini sarà l’allenatore in ...

