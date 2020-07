Ufficiale: nessuna sorpresa, Laterza è il nuovo allenatore del Taranto. La nota (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo le anticipazioni che vi avevamo dato qualche giorno fa, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Laterza è il nuovo allenatore del Taranto. Ecco la nota del club: “Il Taranto FC 1927 comunica in data odierna – sabato 18 luglio 2020 – di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Giuseppe Laterza”. FOTO: Salentosport.net L'articolo Ufficiale: nessuna sorpresa, Laterza è il nuovo allenatore del Taranto. La nota proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

