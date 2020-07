Ufficiale il nuovo album di Vasco Rossi nel 2021 (Di sabato 18 luglio 2020) Il nuovo album di Vasco Rossi è Ufficiale. La decisione di tornare con una prova sulla lunga distanza è maturata in questi mesi di quarantena e in seguito al rinvio di tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere a giugno 2020. L'idea dell'album era trapelata già da qualche mese, ma la conferma Ufficiale arriva nell'ultima intervista resa a Repubblica, in cui rivela di essere già a lavoro per la realizzazione dei brani del disco. L'intenzione del Kom è quella di tenere tutto segreto ancora per un po', tranne che per il primo verso del nuovo singolo che sarà: "Siamo qui, pieni di guai". Il progetto di Vasco Rossi è in programma per il 2021, ma il ... Leggi su optimagazine

