Ue, Conte “Fase di stallo, negoziato più complicato del previsto” (Di sabato 18 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) – “Siamo in una fase di stallo, il negoziato si sta rivelando molto complicato, più complicato del previsto. Ci sono tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook da Bruxelles, in una pausa del Consiglio Europeo.“Le partite in discussione sono molteplici, questo rende molto complicato questo passaggio”, ha aggiunto.“Per Next Generation Eu si sta discutendo l’ammontare totale. Alcuni Stati, pochi, mettono in discussione l’ammontare dei sussidi. Poi ci sono aspetti procedurali sull’attuazione del programma”.“Ci stiamo confrontando duramente con l’Olanda e i Paesi frugali che non condividono la necessità di una ... Leggi su ildenaro

