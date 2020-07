Udinese, Gotti: «Il Napoli ha grandi qualità ma non c’è nulla di scontato» (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia della sfida contro il Napoli Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia della sfida contro il Napoli. Le sue parole. Mister, seconda gara dopo quella con la Lazio e in vista di quella con la Juve, contro un’altra “big” come il Napoli. L’Udinese, però, arriva rinfrancata da un buon risultato e da un’ottima partita disputata mercoledì contro i biancocelesti. Il Napoli è un’ottima squadra e dobbiamo pensare una partita alla volta. Tutti si stanno rendendo conto, non solo per i risultati nostri ma anche ... Leggi su calcionews24

