Udinese, Gotti: "Il Napoli è forte, ma non c'è nulla di scontato" (Di sabato 18 luglio 2020) Udinese - "Il Napoli è un'ottima squadra e dobbiamo pensare una partita alla volta. Tutti si stanno rendendo conto, non solo per i risultati nostri ma anche guardando quelli delle altre partite, che ... Leggi su corrieredellosport

MarekNapoli : RT @napolimagazine: UDINESE - Ecco i convocati di Gotti per la sfida con il Napoli - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Udinese, Gotti: “Il Napoli è una grande squadra ma nel calcio nien… - 100x100Napoli : L'allenatore dell#Udinese in conferenza stampa - Udinese_1896 : #Gotti: 'Napoli grande squadra ma nulla è scontato' Le parole del mister pre #UdineseNapoli ??… - CronacheTweet : Le parole di Gotti alla vigilia di #NapoliUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti LE AVVERSARIE – L’Udinese, dallo strano caso Gotti alla salvezza acquisita CalcioNapoli1926.it UFFICIALE - I convocati dell'Udinese: tante assenze per Gotti, ci sono sei Primavera

L'Udinese, attraverso un comunicato apparso sul proprio portale, ha diramato i convocati per la sfida contro il Napoli, in scena domani alle 19.30 al San Paolo. Gotti chiama 6 Primavera per via delle ...

UDINESE - Gotti: "Il Napoli è una squadra di grande qualità, ha una rosa fatta per l’altissimo livello del calcio in Italia"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV, alla vigilia del match del San Paolo, contro il Napoli. Ecco quanto ha affermato. Mister, seconda gara dopo ...

L'Udinese, attraverso un comunicato apparso sul proprio portale, ha diramato i convocati per la sfida contro il Napoli, in scena domani alle 19.30 al San Paolo. Gotti chiama 6 Primavera per via delle ...L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV, alla vigilia del match del San Paolo, contro il Napoli. Ecco quanto ha affermato. Mister, seconda gara dopo ...