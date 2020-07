Turismo: mare e montagna in ripresa, ma città d’arte mezze vuote (Di sabato 18 luglio 2020) Segni di vita da mare e montagna, ma turisti dimezzati nelle città d’arte. Lo rileva un’indagine realizzata dal Centro studi turistici (Cst) per AssoTurismo Confesercenti sulla disponibilità di camere sui maggiori portali online per il fine settimana del 18 e 19 luglio. Nel weekend “le località balneari e montane tornano a veder crescere i flussi di visitatori, ma le mete culturali rimangono in crisi, con solo il 51% delle stanze disponibili prenotate”. A soffrire sono soprattutto Roma e Firenze, dove poco più di un terzo della disponibilità (36%) risulta prenotato. Male anche Napoli (38%) e Venezia (42%); un po’ meglio fanno Palermo (45%), Milano (46%) e Bologna (49%). Risultati superiori alla media delle altre città d’arte, anche se comunque insoddisfacenti, ... Leggi su ildenaro

