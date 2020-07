Trump vuole le scuole aperte: «La scienza non può impedirlo» (Di sabato 18 luglio 2020) Lo straordinario attacco di questa settimana da parte di alcuni dei consiglieri della Casa Bianca contro Anthony Fauci, il principale esperto Usa di malattie infettive, ha portato ancora più alla luce l’ostilità di Trump nei confronti dei dati e le analisi scientifiche che dovrebbero guidare l’approccio del governo alla pandemia. Questi attacchi hanno provocato tensione con tutta l’area degli scienziati governativi e dei professionisti della sanità pubblica che lavorano per porre fine all’emergenza da corinavirus. Un coro di voci si … Continua L'articolo Trump vuole le scuole aperte: «La scienza non può impedirlo» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Capezzone : +++Velina urgente della SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta). A tutte le redazioni! Disposizioni tassative… - leone52641 : RT @leone52641: @Artedome È ovvio che la Cina si vuole vendicare..ma peggio di quello che ha fatto non so cosa vuole fare ancora? Trump li… - cdaria1 : RT @Capezzone: +++Velina urgente della SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta). A tutte le redazioni! Disposizioni tassative qualora i… - leone52641 : @Artedome È ovvio che la Cina si vuole vendicare..ma peggio di quello che ha fatto non so cosa vuole fare ancora? T… - tsartbot : RT @Capezzone: +++Velina urgente della SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta). A tutte le redazioni! Disposizioni tassative qualora i… -