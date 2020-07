Trump: No al mandato nazionale che obbliga all’uso della mascherina. (Di sabato 18 luglio 2020) In un’intervista che andrà in onda nella trasmissione di questo fine settimana di “Fox News Sunday”, il presidente Donald Trump ha respinto la possibilità di un mandato nazionale per la mascherina. Trump ha detto a Chris Wallace di Fox News Channel di essere contrario al mandato per le mascherine perché vuole che le persone abbiano una “certa libertà”. “No, voglio che le persone abbiano una certa libertà e non ci credo”, ha detto Trump. “No, e non sono d’accordo con l’affermazione secondo cui se tutti indossano una maschera, tutto scompare. Ehi, il dottor Fauci stesso ha detto di non indossare la mascherina. Il nostro chirurgo generale ... Leggi su databaseitalia

