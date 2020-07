Trump “nasconde” i ritratti di Clinton e Bush (Di sabato 18 luglio 2020) Donald Trump ha deciso di spostare i ritratti degli ex presidenti Bill Clinton e George W. Bush dal Grand Foyer della Casa Bianca alla Old Family Dinning Room, una piccola sala poco utilizzata. Questo accaduto rappresenta l’ennesimo “capriccio” di Trump. Trump e i ritratti “nascosti” Trump ha deciso di sostituire i ritratti ufficiali degli ex … Leggi su periodicodaily

