Trump e la pandemia mettono a rischio le presidenziali (Di sabato 18 luglio 2020) Ma ci saranno davvero le elezioni americane il 3 novembre? Si dovrebbe votare non solo per il Presidente ma anche per la Camera, un terzo del Senato e per vari governatori. È una legge del 1845 che lo stabilisce: si vota «il primo martedì che segue il primo lunedì di novembre», una bizzarra formula scelta dal Congresso di un paese agrario per non disturbare i raccolti estivi ed evitare gli spostamenti quando il freddo iniziava a mordere davvero. Al contrario … Continua L'articolo Trump e la pandemia mettono a rischio le presidenziali proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

