Trump e i fagioli sul tavolo della Casa Bianca (Di sabato 18 luglio 2020) Trump posa con dei barattoli di fagioli. Il marchio è Goya, di cui la figlia è la testimonial. La foto del Presidente degli Stati Uniti è comparsa sul suo profilo di Instagram “RealdonaldTrump” e lo ritrae seduto alla scrivania dello Studio Ovale, quella sorta di altare per gli americani, con davanti delle scatole di fagioli … L'articolo Trump e i fagioli sul tavolo della Casa Bianca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

disinformatico : Io mi ricordo di quando Marcello Foa diceva (2017) 'aspettiamo e vediamo, è troppo presto per dire che Trump sarà u… - Corriere : Trump, foto con i fagioli Goya (di cui la figlia è testimonial) sul tavolo della Casa Bianca - sa74ar : RT @le_marzo: Trump che sponsorizza fagioli in scatola. Ieri 65 mila contagi in un solo giorno negli USA, ma lui si mette a parlare di fagi… - matilderossi14 : RT @Misurelli77: Possiamo affermare con certezza matematica d'aver visto il punto piu' basso della democrazia americana... - Mi73Ma09 : RT @Misurelli77: Possiamo affermare con certezza matematica d'aver visto il punto piu' basso della democrazia americana... -