Trump agisce contro la Cina per le atrocità sulla minoranza uigura [VIDEO] (Di sabato 18 luglio 2020) Trump contro la Cina per le atrocità e la deportazione della minoranza uigura nei campi di massa, il Paese del dragone reagisce con ritorsioni, in questo periodo di crescente tensione tra Washington e Pechino ai ferri corti anche sulla gestione della pandemia Covid-19, coinvolgendo anche l’Oms. Trump e il Congresso puntano di nuovo i riflettori sulla persecuzione della minoranza uigura Vicky Hartzler, membro delle commissioni per la difesa e l’agricoltura del Congresso americano, collabora anche con un comitato esecutivo sulla Cina, che ora è uno dei bersagli delle sanzioni di Pechino. Hartzler ha tuttavia precisato in un editoriale ... Leggi su quotidianpost

