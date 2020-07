Truffe con carte di credito, preso il capo a Napoli: era ricercato da settimane – IL NOME (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sfuggì alla cattura durante l’Operazione “Incognito” avvenuta nel quartiere Miano, periferia Nord di Napoli. 39enne arrestato dai Carabinieri. Il primo Luglio scorso i carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania, insieme a quelli del Comando Provinciale di Napoli, Caserta e Bologna, eseguirono 14 misure cautelari emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti italiani, gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed all’indebito utilizzo, previa attivazione con metodi fraudolenti, di carte di credito/debito di illecita provenienza. Due le persone che quel giorno sfuggirono all’arresto: uno di questi è stato ... Leggi su anteprima24

Riescono ad ingannarlo con l’offerta di una casa a Marina di Camerota, poi gli sottraggono 560 euro come caparra. Quando la vittima si reca sul luogo per vedere la casa, non trova l’immobile né riesce ...

Truffa e auto rubate: scoperta banda a Treviso

Riescono ad ingannarlo con l'offerta di una casa a Marina di Camerota, poi gli sottraggono 560 euro come caparra. Quando la vittima si reca sul luogo per vedere la casa, non trova l'immobile né riesce ...