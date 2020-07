Tre giocatori del Lille hanno contratto il coronavirus (Di sabato 18 luglio 2020) L’allenatore del Lille Christophe Galtier ha annunciato che tre giocatori del Lille sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba e Renato Sanches. Il tecnico ha informato la stampa al termine dell’amichevole contro il Mouscron vinta per 2-1. I tre non erano al seguito della squadra. hanno contratto il virus durante le loro vacanze. Sanches era in Portogallo e resterà lì in attesa di risultare negativo. Ikoné e Bamba dovrebbero essere di ritorno lunedì prossimo ma si deciderà di comune accordo col club cosa fare. L'articolo Tre giocatori del Lille hanno contratto il coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista

