Trattativa Ue, sempre peggio. Conte ammette: “Stallo più complicato del previsto” (Video) (Di sabato 18 luglio 2020) Bruxelles, 18 lug – Il negoziato europeo sul Recovery Fund (o Next Generation Ue) e il bilancio dell’Unione 2021-2027 è in una fase di stallo. Dunque la situazione non è cambiata rispetto a questa mattina, con Giuseppe Conte all’angolo, mentre situazioni di compromesso proposte dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sembrano andare tutte nella direzione di acContentare i paesi cosiddetti “frugali”. E’ lo stesso presidente del Consiglio italiano che in un aggiornamento di questo pomeriggio pubblicato sui suoi canali social ha parlato di uno “stallo più complicato del previsto” e di un “confronto duro con l’Olanda”. Insomma per l’Italia si mette mal. Del resto la Trattativa sul Recovery Fund è di fatto ... Leggi su ilprimatonazionale

Marilenapas : RT @adolfo_urso: Italia all’angolo nella trattativa #recoveryfund, dovremo subire le “forche caudine” olandesi. Ogni compromesso sarà sempr… - IlPrimatoN : Tutta la frustrazione di Giuseppe Conte per una trattativa 'più difficile del previsto' #RecoveryFund - giuseppecalla : RT @adolfo_urso: Italia all’angolo nella trattativa #recoveryfund, dovremo subire le “forche caudine” olandesi. Ogni compromesso sarà sempr… - ossimorobiondo : RT @DuccioTessadri: @LucianoBarraCar Alla fine troveranno un accordo che salva la Francia (che all'inizio di qualunque trattativa sta semp… - AsromaSceicco : @marco36438715 Marcoli vedrai... Milano finanza ha sempre detto cose che poi non si sono rivelate per quanto riguar… -