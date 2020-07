Trasporto ferroviario: si chiede maggior impegno al Governo (Di sabato 18 luglio 2020) Sburocratizzazione per i rimborsi e impegno ministeriale per migliorare il servizio ferroviario. Queste le principali istanze emerse oggi dal primo incontro tra gli Assessori regionali dei trasporti ... Leggi su gazzettadasti

GazzettadAsti : Trasporto ferroviario: si chiede maggior impegno al Governo - torinoggi : Trasporto ferroviario, le Regioni del bacino padano chiedono maggior impegno al Governo - lavocediasti : Trasporto ferroviario: incontro a Canelli tra le Regioni del bacino padano - varesenews : Trasporto ferroviario: le Regioni del nord a confronto su rimborsi e miglioramento del servizio - cmterzi : #Trasporto ferroviario: le Regioni del Bacino Padano chiedono maggior impegno al Governo. Occorre sburocratizzare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto ferroviario

Roma, 18 lug 12:22 - (Agenzia Nova) - Apprezziamo, hanno continuato, gli interventi previsti per la tenuta del settore del trasporto pubblico locale e ferroviario, dove andrà verificata la congruità ...La partita infrastrutture non dimenticherà il Mezzogiorno, come ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli ... mentre per i nodi ferroviari ci sono oltre 7mld ...