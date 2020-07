Tragedia nel mondo dello sport, campionessa mondiale trovata morta vicino casa: è suicidio (Di sabato 18 luglio 2020) Una Tragedia ha scosso il mondo dello sport nelle ultime ore. Ekaterina Alexandrovskaya, pattinatrice russa e campionessa mondiale junior, è stata trovata morta a Mosca, vicino casa sua. Una fonte delle forze dell’ordine, come scrive l’agenzia russa Tass, ha informato che si è trattato di suicidio, aggiungendo che la pattinatrice aveva già tentato di porre fine alla sua vita, dopo un infortunio. Alexandrovskaya è nata il 1 gennaio 2000 a Mosca. Ha rappresentato la Russia fino al 2016, quando è stata invitata a pattinare sotto la bandiera australiana. Nel 2017 è diventata campionessa mondiale di pattinaggio ... Leggi su calcioweb.eu

