Tragedia nel mondo del pattinaggio su ghiaccio, si suicida a 20 Ekaterina Alexandrovskaya: è stata iridata nel 2017 (Di sabato 18 luglio 2020) Una tremenda Tragedia scuote il mondo del pattinaggio su ghiaccio, la russa Ekaterina Alexandrovskaya si è suicidata nelle scorse ore lanciandosi dalla finestra del suo appartamento, situato a Mosca. Ryan Pierse/Getty ImagesVent’anni compiuti lo scorso 1 gennaio, la morte della pattinatrice è stata rivelata dall’agenzia Tass, che ha rivelato come la giovane abbia lasciato un biglietto nella sua camera con scritto ‘Amore‘. Stando a quanto riferito inoltre dall’emittente televisiva Ren, la Alexandrovskaya avrebbe bevuto prima di compiere il folle gesto. Nella sua carriera, iniziata all’età di 4 anni, la pattinatrice russa aveva vinto nel 2017 il titolo ... Leggi su sportfair

