Torino: bimbo finisce sotto tagliaerba e perde 7 dita delle mani (Di sabato 18 luglio 2020) E’ durato fino alle 7 di questa mattina l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il bimbo di poco più di due anni che ieri è finito sotto il tagliaerba condotto dal padre provocandosi gravi lesioni alle mani. L’équipe della chirurgia della mano del Cto di Bruno Battiston ha regolarizzato le mano destra, dove sono rimasti solo pollice e indice e reimpiantato un dito sulla mano sinistra, dove a seguito dell’incidente c’era solo più il pollice. Nelle prossime ora si valuterà se l’impianto ha avuto successo. Il bimbo, che è ricoverato al Regina Margherita, è in condizioni stabili.L'articolo Torino: bimbo finisce sotto ... Leggi su meteoweb.eu

Tele_Nicosia : Torino, bimbo finisce sotto tagliaerba e perde 7 dita delle mani - Adnkronos : #Torino, bimbo finisce sotto tagliaerba e perde 7 dita delle mani - SkyTG24 : Bimbo travolto da un tagliaerba nel Torinese, operato alle mani - StampaTorino : Bimbo finisce sotto il tagliaerba e perde sette dita delle mani - gabrypez1 : RT @fanpage: Drammatico incidente sotto gli occhi del papà -

Ultime Notizie dalla rete : Torino bimbo

Il bimbo, che è ricoverato al Regina Margherita, è in condizioni stabili. L'incidente è avvenuto sul prato di una cascina privata in provincia di Torino. Oltre al 118 sono intervenuti anche i ...Il bimbo, che è ricoverato al Regina Margherita, è in condizioni stabili. L'incidente è avvenuto sul prato di una cascina privata in provincia di Torino. Oltre al 118 sono intervenuti anche i ...