Torino, bimbo di 2 anni infila mani sotto il tagliaerba: le sue condizioni (Di sabato 18 luglio 2020) A Torino, un bimbo di soli 2 anni è finito sotto un tagliaerba e ha perso sette dita delle mani. Questa mattina l’intervento chirurgico Un bruttissimo incidente ha visto coinvolto, nella giornata di ieri, un bimbo di 2 anni di Settimo Torinese. Mentre il padre stava utilizzando un tagliaerba, il figlio ha infilato le mani … L'articolo Torino, bimbo di 2 anni infila mani sotto il tagliaerba: le sue condizioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Il bimbo, che è ricoverato al Regina Margherita, è in condizioni stabili. L'incidente è avvenuto sul prato di una cascina privata in provincia di Torino. Oltre al 118 sono intervenuti anche i ...Il bimbo, che è ricoverato al Regina Margherita, è in condizioni stabili. L'incidente è avvenuto sul prato di una cascina privata in provincia di Torino. Oltre al 118 sono intervenuti anche i ...