Tim smentisce ufficialmente: nessun piano segreto per fare il broadcast della Serie A (Di sabato 18 luglio 2020) Tim, società quotata in Borsa, smentisce ufficialmente le indiscrezioni pubblicate ieri da Milano Finanza circa una proposta relativa ad un canale dei Serie A. L’azienda ha diramato una nota: Tim, con riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano MF dal titolo ‘C’è un piano segreto di TIM per fare da broadcast alla Lega di Serie A’, precisa che sono da considerarsi destituite da ogni fondamento le ricostruzioni riportate nell’articolo e, in particolare, ad oggi non risulta nessuna proposta per la distribuzione di contenuti in accordo con la Lega Serie A. Una nota emessa dalla società fa riferimento al fatto che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ... Leggi su ilnapolista

