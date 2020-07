TikTok app pericolosa? Ecco perché secondo gli USA è da cancellare (Di sabato 18 luglio 2020) Tra le app più usate nell'ultimo anno, TikTok si piazza senza ombra di dubbio nelle posizioni di vertice della classifica. Assieme a Instagram, Facebook e alle app di messaggistica istantanea (Whatsapp su tutte) è lei una delle protagoniste della scena social. E il merito va ovviamente alle dinamiche insite all'interno dell'app stessa, che permette di rendersi protagonisti di sketch tanto simpatici quanto brevi. Scenette che tutti, con il giusto compromesso in termini di recitazione e abilità nel lip sync, possono ambire a riprodurre con risultati più che accettabili. TikTok via dagli Stati Uniti? C'è però chi non sembra apprezzare allo stesso modo i servigi offerti da TikTok. O almeno non inquadra l'app come mera fonte di divertimento e di aggregazione. Parliamo degli Stati Uniti, che ... Leggi su optimagazine

TgLa7 : #Ft: Casa Bianca sta considerando di inserire TikTok sulla lista nera che di fatto vieta agli americani dall'usare… - MediasetTgcom24 : TikTok, stampa Usa: 'Casa Bianca valuta divieto di usare l'app cinese' #tiktok - ansa_tecnologia : Trump vuole vietare TikTok dopo il bando a Huawei. 'Ci spia'. Ma è anche l'app usata per sabotare comizio di Tulsa… - fisco24_info : Trump vuole vietare TikTok dopo il bando a Huawei: 'Ci spia'. Ma è anche l'app usata per sabotare comizio di Tulsa - davidelessi : RT @GoodMorningIT: Buongiorno, ecco la nostra edizione di oggi, sabato #18luglio Troppe divisioni: è stallo al vertice europeo | #Biden al… -