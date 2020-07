Tik Tok, Trump vuole inserirla nella blacklist come Huawei (Di sabato 18 luglio 2020) Trump sta valutando di far entrare Tik Tok nella blacklist delle aziende non gradite al governo e di vietarne l’utilizzo. Secondo alcuni osservatori americani, ci sono anche delle ragioni personali dietro questa scelta del presidente Usa. Secondo alcune indiscrezioni, l’amministrazione Trump starebbe valutando di far entrare Tik Tok nella blacklist della aziende cinesi sgradite al … L'articolo Tik Tok, Trump vuole inserirla nella blacklist come Huawei proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

