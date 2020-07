Tifosi del Psg ammassati sugli spalti senza mascherina: è polemica in Francia (Di sabato 18 luglio 2020) Il Paris Saint-Germain è sceso in campo per la prima partita da marzo al Parco dei Principi e non sono mancate le polemiche. Durante l’amichevole contro il Baveren di ieri, vinta dai parigini per 7-0, i Tifosi ultrà non hanno rispettato le regole del distanziamento sociale e si sono viste scene di ammassamento senza l’uso della mascherina in un momento in cui la Francia è alle prese con un rialzo dei contagi. I Tifosi sono stati richiamati anche dallo speaker che li invitava a mantenere le distanze di sicurezza nel corso del match, ma inutilmente. Gli ultrà hanno continuato ad ammassarsi dopo aver esposto uno striscione di ringraziamento al personale ospedaliero di Parigi. Tutto ciò, non è piaciuto ai vertici di Federazione e Lega che ora ... Leggi su sportface

sportface2016 : Nell'amichevole del #PSG contro il #Baveren gli ultrà in tribuna non hanno rispettato le regole base di precauzione… - FrancoGraziano3 : RT @faithless95: Mi abbonerei immediatamente ad una tv creata per i tifosi del Napoli dove oltre a trasmettere tutte le partite ci fossero… - LaStampaTV : VIDEO | Dopo la sconfitta playoff, gli applausi dei tifosi del Novara calcio a giocatori - ImWOAD : RT @NovaraChannel: GRAZIE PER IL SOSTEGNO TIFOSI AZZURRI ??????? Insieme abbiamo sognato, lottato fino all'ultimo, ma ci siamo dovuti arrende… - i_gi_ : RT @NovaraChannel: GRAZIE PER IL SOSTEGNO TIFOSI AZZURRI ??????? Insieme abbiamo sognato, lottato fino all'ultimo, ma ci siamo dovuti arrende… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi del Calcio, tifosi del Leeds in festa per ritorno in Premier League askanews Juventus, Sarri a rischio esonero se perde con la Lazio: pronto Andrea Pirlo

Maurizio Sarri sarebbe arrivato ad un bivio importante della sua esperienza alla Juventus. In caso di sconfitta con la Lazio, il tecnico potrebbe infatti saltare, liberando il posto in panchina ad un ...

Genoa-Lecce: commenti e analisi in “La voce del Patrone rossoblù” e nel “Salotto del Grifone” con Dario Morello e Claudio Strinati

ex giocatore del Genoa, e l’avvocato Claudio Strinati, tifoso rossoblù e in passato agente di calciatori, per commenti, dibattiti e analisi. In entrambi i programmi sarà possibile postare domande ...

Maurizio Sarri sarebbe arrivato ad un bivio importante della sua esperienza alla Juventus. In caso di sconfitta con la Lazio, il tecnico potrebbe infatti saltare, liberando il posto in panchina ad un ...ex giocatore del Genoa, e l’avvocato Claudio Strinati, tifoso rossoblù e in passato agente di calciatori, per commenti, dibattiti e analisi. In entrambi i programmi sarà possibile postare domande ...