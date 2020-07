The Last of Us: Parte II e il review bombing: Metacritic blocca le recensioni utente nelle prime 36 ore dal lancio (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo il review bombing di The Last of Us Parte 2 avvenuto su Metacritic qualche settimana fa, il popolare sito aggregatore di recensioni ha implementato una nuova direttiva per limitarne la pratica.Da questo momento, i giocatori dovranno aspettare 36 ore, un giorno e mezzo, dall'uscita di un gioco, prima di poter pubblicare sul sito una recensione utente.Per chi non lo sapesse, il sito Metacritic ospita, per ogni prodotto multimediale, due diverse votazioni: una che rappresenta la media matematica di tutti i voti della stampa specializzata e una per i voti degli utenti.Leggi altro... Leggi su eurogamer

