The Last of Us: cosa sappiamo sulla serie tv HBO (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre il mondo digerisce il boccone amaro di The Last of Us - Parte II, ecco cosa sappiamo sulla serie tv targata HBO. Un rischio incredibile e allo stesso tempo una prospettiva affascinante. Timori e curiosità che si contagiano a vicenda. L'idea di trasformare il cult videoludico The Last of Us in una serie tv lascia uno strano retrogusto in bocca. Quasi agrodolce. Chi ha amato il lungo e faticoso cammino di Joel ed Ellie sa che si è creato un legame unico tra il videogiocatore e quei due personaggi straordinari, così credibili nelle loro straordinarie imperfezioni. Sfumature caratteriali enfatizzate ancora di più dal bellissimo The Last of Us - Parte II, sequel che allarga gli orizzonti della saga e ci fa scavare ... Leggi su movieplayer

